Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів в порівнянні з п'ятницею , 11 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу також підвищився на 2 копійки і становить 3,85 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,85 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Крім того, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD, що встановлюється ним на 11-13 вересня.

Тим часом Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні на кінець року 29 UAH/USD та падіння ВВП України на 6%. При цьому зростання ВВП в наступному році прогнозується на рівні 4% при курсі 30 UAH/USD.

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