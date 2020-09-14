Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів в порівнянні з п'ятницею, 11 вересня. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля в середу також підвищився на 2 копійки і становить 3,85 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,85 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,50 3,69 Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 7,37 коп. до 28,0363 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH\/USD. Крім того, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH\/USD. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH\/USD, що встановлюється ним на 11-13 вересня. Тим часом Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні на кінець року 29 UAH\/USD та падіння ВВП України на 6%. При цьому зростання ВВП в наступному році прогнозується на рівні 4% при курсі 30 UAH\/USD.