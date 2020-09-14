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14 вересня 2020, понеділок, 11:30 9
Економіка 2020-09-14T12:03:11+03:00
Українські Новини
Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 14 вересня

Рубль після вихідних почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 14 вересня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У понеділок, 14 вересня, середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів в порівнянні з п'ятницею, 11 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу також підвищився на 2 копійки і становить 3,85 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,85
Максимальний 3,65 5,00
Мінімальний 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Крім того, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD, що встановлюється ним на 11-13 вересня.

Тим часом Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні на кінець року 29 UAH/USD та падіння ВВП України на 6%. При цьому зростання ВВП в наступному році прогнозується на рівні 4% при курсі 30 UAH/USD.

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