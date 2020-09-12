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12 вересня 2020, субота, 06:15 5
Життя 2020-09-12T07:00:01+03:00
Українські Новини
Антициклон і різке похолодання: прогноз погоди на вихідні і наступний тиждень

Антициклон і різке похолодання: прогноз погоди на вихідні і наступний тиждень

Надежда Комендантова
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Бабине літо. Фото: bryansktoday.ru
Бабине літо. Фото: bryansktoday.ru

У зв'язку з рекордно спекотним початком вересень став свого роду продовженням метеорологічного літа в Україні. Найближчим часом синоптики прогнозують теплу погоду, зумовлену приходом антициклону. 

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Віталій Постригань. 

"Вересень приєднався до літніх місяців, підтримуючи температурний фон на 4-6º вище норми і оновлюючи рекорди максимальних температур. З перших 10 днів місяця половина були з денним максимумом температури 30-34º. А дощами тільки розлютив, їх випало лише 2-4 мм", - повідомив синоптик. 

У той же час, з огляду на сухий спекотний початок календарної осені, зберігається надзвичайна пожежна небезпека. "У таких умовах діє заборона на розведення багаття в лісових угіддях. Засмічення навколишнього середовища посилює пожежонебезпечну ситуацію. Навіть незначне дихання вітру може погнати вогонь в ліс і біда неминуча. Тільки висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки здатні позбавити від наслідків, завданих пожежею", - нагадує синоптик.

За спрогнозам Постриганя, на вихідних українці продовжать насолоджуватися "вересневим літом", наповненим сонячним теплом і тишею. "Великий антициклон "KEVIN", який повільно переміщається уздовж середніх широт, виключає в нашому регіоні будь-які неприємні погодні сюрпризи. На тлі зростання атмосферного тиску погода буде безхмарною, зі слабким вітром і температурою вдень 21-26º. Вночі в результаті охолодження земної поверхні вона знизиться до 6-11º", - повідомив синоптик.

Наступного робочого тижня змін до синоптичної ситуації не очікується.

У той же час, згідно з прогнозом сайту Метеопрог, в Києві в кінці наступного тижня різко похолодає до +11 вдень і +3 вночі.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, ранній прогноз на осінь обіцяв теплий вересень, якому на зміну прийде аномально холодний жовтень.

Крім того, раніше синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня – антициклон та "ідеальне бабине літо".

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