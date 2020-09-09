Антициклон і "ідеальне бабине літо": синоптик дала прогноз до кінця тижня

Після того, як на початку тижня в Україні увірвався циклон з холодною осінньою погодою, за прогнозом погоди уже в середу, 9 вересня, в країні почнеться бабине літо.

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Якщо ви ще не знаєте, що таке "бабине літо" і як воно ідеально виглядає, дочекайтеся завтрашнього дня і побачите. Можна втекти з роботи в найближчий лісок або парк і подивитися крізь сонечко на красиву павутину. Або на антициклон на синоптичної карті", - повідомила вона.

За словами синоптикині, 9-го вересня по всій території України буде суха сонячна погода.

Температура повітря +20 +25 градусів, на півдні та місцями в центральній частині +25 +29 градусів.

"Однак ночі - явно осінні, свіжі, ставте вночі вже вікно на режим кватирки", - радить синоптик.

У Києві в середу буде сонячною з температурою повітря +23, +24 градуси.

У четвер потеплішає до +26, +27 градусів, в п'ятницю знову похолодає, а вихідні в столиці буде сонячно і комфортно тепло, + 23 + 25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Також повдіомлялося, в жовтні в Україну також має прийти бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями до заморозків на грунті.

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