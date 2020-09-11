У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка

Після того, як центральні станції Київського метрополітину закрилися через повідомлення про мінування, стало відомо що в столиці на одній зі станцій з рейок зійшла електричка. Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram. Так, сьогодні, 11 вересня, в Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі" з рейок зійшла електричка. На фото, яке було опубліковано в мережі, видно, що один з вагонів потяга електрички зійшов з рейок. Повідомляється, що, на щастя, в результаті цієї події ніхто не постраждав. Про причини цієї аварії поки нічого невідомо. Як повідомляли Українські Новини, з 29 липня після відновлення курсування міської електрички в Києві "Київпастранс" призначив додаткові рейси. Раніше в Києві на кінцевій зупинці маршрутки №211 побилися два водія "за грошенята". Тим часом на Оболоні в столиці в одному з торгово-розважальних центрів сталася стрілянина – між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт, згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у чоловіка.