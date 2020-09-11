У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка

У Києві з рейок зійшла електричка. Фото: Київ Оперативний

У Києві з рейок зійшла електричка. Фото: Київ Оперативний

Після того, як центральні станції Київського метрополітину закрилися через повідомлення про мінування , стало відомо що в столиці на одній зі станцій з рейок зійшла електричка. Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Так, сьогодні, 11 вересня, в Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі" з рейок зійшла електричка.

На фото, яке було опубліковано в мережі, видно, що один з вагонів потяга електрички зійшов з рейок.

Повідомляється, що, на щастя, в результаті цієї події ніхто не постраждав.

Про причини цієї аварії поки нічого невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, з 29 липня після відновлення курсування міської електрички в Києві "Київпастранс" призначив додаткові рейси.

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