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  • У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка
11 вересня 2020, пʼятниця, 22:05 7
Події 2020-09-11T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка

У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка

Александр Савич
Київ, Електричка, Сходження потяга з рейок, Караваєві дачі
У Києві з рейок зійшла електричка. Фото: Київ Оперативний
У Києві з рейок зійшла електричка. Фото: Київ Оперативний

Після того, як центральні станції Київського метрополітину закрилися через повідомлення про мінування, стало відомо що в столиці на одній зі станцій з рейок зійшла електричка. Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Так, сьогодні, 11 вересня, в Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі" з рейок зійшла електричка.

На фото, яке було опубліковано в мережі, видно, що один з вагонів потяга електрички зійшов з рейок.

Повідомляється, що, на щастя, в результаті цієї події ніхто не постраждав.

Про причини цієї аварії поки нічого невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, з 29 липня після відновлення курсування міської електрички в Києві "Київпастранс" призначив додаткові рейси.

Раніше в Києві на кінцевій зупинці маршрутки №211 побилися два водія "за грошенята".

Тим часом на Оболоні в столиці в одному з торгово-розважальних центрів сталася стрілянина – між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт, згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у чоловіка.

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