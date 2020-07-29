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29 липня 2020, середа, 05:15 8
Суспільство 2020-07-29T08:00:03+03:00
Українські Новини
Міська електричка у Києві курсуватиме частіше в години пік

Міська електричка у Києві курсуватиме частіше в години пік

Кира Молчанова
Київ, Міська електричка, графік руху поїздів
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

З початку липня міська електричка в Києві запрацювала, але її рейсів занадто мало, щоб комфортно перевозити всіх пасажирів, тому "Київпастранс" з 29 липня призначив додаткові рейси.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу" на своїй сторінці в Facebook.

"З 29 липня 2020 в робочі дні призначаються додаткові рейси міських електропоїздів: у ранкові години «пік» - рейси №7306, 7315/16, 7325 (в напрямку Е1); у вечірній час "пік" - рейси №7422, 7429/30, 7437 (в напрямку Е2). По суботах і неділях курсування відбуватимуться згідно з попереднім розкладом без змін", — йдеться в повідомленні.

У "Київпастрансі" уточнюють, що з оновленим розкладом можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП "Київпастранс". Але попереджають, що в графік можуть оперативно вносити ще зміни.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновить курсування 46 приміських поїздів на території обслуговування Львівської залізниці (ЛЗ) до 1 серпня.

Крім того, Укрзалізниця відновила послугу харчування у швидкісних поїздах.

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