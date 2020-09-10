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10 вересня 2020, четвер, 21:16 9
Суспільство 2020-09-10T21:45:01+03:00
Українські Новини
У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

Ольга Фандорина
Оболонь, Вогнепальна зброя, Поліція, Поранення, Стрільба в торговому центрі
Поліція. Фото: zn.ua
Поліція. Фото: zn.ua

Сьогодні, 10 вересня, в Києві в одному з торгово-розважальних центрів на Оболонському проспекті сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина була поранена. Про це  повідомляє пресслужба поліції Києва.

О 18:15 в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину в торговому центрі. На місце виїхали співробітники поліції і слідчо-оперативної групи Головного та територіального управлінь.

Попередньо було встановлено, що в ТРЦ між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у чоловіка.

25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок доставлено в лікарню. Зловмисники з місця події зникли.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження.

За результатами перевірки інциденту буде дана правова кваліфікація.

Як повідомляли Українські Новини, в ході зіткнень біля офісу "Свободи" постраждали троє поліцейських, співробітника спецслужби підозрюють у стрільбі з пістолета для відстрілу гумових куль в 30-річного чоловіка.

Також в результаті стрілянини в кафе в Київській області 3 людини отримали поранення.

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