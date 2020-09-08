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08 вересня 2020, вівторок, 11:09 50
Суспільство 2020-09-08T13:45:03+03:00
Українські Новини
У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги

У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги

Валерия Драгомирова
Київський метрополітен, Київ, збій в роботі, Метрополітен
Збій в метро
Збій в метро

У Київському метрополітені стався збій. На станціях не працюють каси, також закрито прохід, де можна розплатитися банківською карткою. Пасажирів просять користуватися іншими видами транспорту. 

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій. 

Повідомляється, що разовий QR-квиток на касі купити неможливо, а черги в автомати Kyiv Smart Card на станції метро "Дарниця" розтягнулися на вулицю. 

Разовий квиток можна купити в терміналі. 

терміналТермінал

Станція метро "Лісова" працює в обмеженому режимі, відкриті тільки одні двері. У переході також утворилася черга. 

Черга в метроЧерга в метро

Така ж ситуація на станції метро "Оболонь". 

"Відповідальна робота київського метрополітену: закрили все — прохід по банківській карті і в цей же час закривають каси на технічні перерви", — пишуть користувачі в Facebook

Не работает терминал. Фото: Facebook/Оболонський район м.КиєваНе працює термінал. Фото: Facebook/Оболонський район м.Києва


Як повідомляли Українські Новини, в кінці серпня біля входу на станцію метро "Вокзальна" утворилася півкілометрова черга

Раніше через аварійне відключення в Києві без світла залишився метрополітен. Люди підсвічували собі дорогу телефонами.  

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У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги
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