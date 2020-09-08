У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги

У Київському метрополітені стався збій. На станціях не працюють каси, також закрито прохід, де можна розплатитися банківською карткою. Пасажирів просять користуватися іншими видами транспорту. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій. Повідомляється, що разовий QR-квиток на касі купити неможливо, а черги в автомати Kyiv Smart Card на станції метро "Дарниця" розтягнулися на вулицю. Разовий квиток можна купити в терміналі. Термінал Станція метро "Лісова" працює в обмеженому режимі, відкриті тільки одні двері. У переході також утворилася черга. Черга в метро Така ж ситуація на станції метро "Оболонь". "Відповідальна робота київського метрополітену: закрили все — прохід по банківській карті і в цей же час закривають каси на технічні перерви", — пишуть користувачі в Facebook. Не працює термінал. Фото: Facebook\/Оболонський район м.Києва Як повідомляли Українські Новини, в кінці серпня біля входу на станцію метро "Вокзальна" утворилася півкілометрова черга. Раніше через аварійне відключення в Києві без світла залишився метрополітен. Люди підсвічували собі дорогу телефонами.