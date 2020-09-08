"Мінера" ​​столичного мосту Метро визнали осудним і випустили з лікарні під домашній арешт

Віталія Ткаленко, який в червні заявив про намір підірвати міст "Метро" в Києві , визнали осудним і випустили з психіатричного закладу під домашній арешт.

Про це йдеться в рішенні слідчого судді Дніпровського райсуду Києва Оксани Бирси від 2 вересня.

Суддя частково задовольнила клопотання слідчого Олександра Майбороди, який просив випустити Ткаленка з лікарні, але не відпускати додому, а утримувати його під вартою.

За словами прессекретаря прокуратури Києва Надії Максимець в коментарі "Українській правді", експертиза визнала Ткаленка осудним.

"Експертиза встановила, що він осудний, тому поки немає підстав утримувати його в спеціалізованій установі з надання медичної допомоги. Дніпровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження щодо нього знаходиться на завершальній стадії і найближчим часом буде направлено в суд для розгляду по суті. Кваліфікація його дій залишається незмінною - ч. 2 ст. 259 КК України", - заявила Максимець.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Прокуратура ініціювала госпіталізацію у психіатричну медустанову для перевірки стану здоров'я чоловіка.

Дніпровський районний суд Києва заарештував Віталія Ткаленказ з 315 тис. гривень застави до 29 липня.

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