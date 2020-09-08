підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 вересня 2020, вівторок, 19:58 5
Судова влада 2020-09-08T21:00:02+03:00
Українські Новини
"Мінера" ​​столичного мосту Метро визнали осудним і випустили з лікарні під домашній арешт

"Мінера" ​​столичного мосту Метро визнали осудним і випустили з лікарні під домашній арешт

Кира Молчанова
Київ, Міст Метро, Мінування, Мінер, Мінер моста Метро
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest

Віталія Ткаленко, який в червні заявив про намір підірвати міст "Метро" в Києві, визнали осудним і випустили з психіатричного закладу під домашній арешт.

Про це йдеться в рішенні слідчого судді Дніпровського райсуду Києва Оксани Бирси від 2 вересня.

Суддя частково задовольнила клопотання слідчого Олександра Майбороди, який просив випустити Ткаленка з лікарні, але не відпускати додому, а утримувати його під вартою.

За словами прессекретаря прокуратури Києва Надії Максимець в коментарі "Українській правді", експертиза визнала Ткаленка осудним.

"Експертиза встановила, що він осудний, тому поки немає підстав утримувати його в спеціалізованій установі з надання медичної допомоги. Дніпровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження щодо нього знаходиться на завершальній стадії і найближчим часом буде направлено в суд для розгляду по суті. Кваліфікація його дій залишається незмінною - ч. 2 ст. 259 КК України", - заявила Максимець.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Прокуратура ініціювала госпіталізацію у психіатричну медустанову для перевірки стану здоров'я чоловіка.

Дніпровський районний суд Києва заарештував Віталія Ткаленказ з 315 тис. гривень застави до 29 липня.

Більше новин про: Київ Міст Метро Мінування Мінер Мінер моста Метро

У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобіль...
З Центрального вокзалу Києва евакуюють людей. Наді...
Поліція затримала 2 осіб під час акції на мосту Ме...
Постріли, собака і снайпери: з'явилося відео, як з...
У побитого вночі в Гідропарку Балуха вкрали мобільний і банківську карту, — поліція
НАБУ розслідує спробу заволодіння майном ПриватБанку
Новини
Знайшли сумку з речами Балуха. Поліція розшукує свідків 21:30
Український турист помер у Туреччині від коронавірусу. Його тіло не можуть доставити на батьківщину 21:00
Погода
Мінлива хмарність, але без опадів: прогноз погоди в Україні на середу, 9 вересня 21:00 Інфографіка
ДТП в Дніпропетровській області. Фото: Нацполіція
У Дніпропетровській області в масштабній ДТП загинули три людини 20:24
"Мінера" ​​столичного мосту Метро визнали осудним і випустили з лікарні під домашній арешт 19:58
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
більше новин
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Держгеології виставила на аукціон 36 ділянок з видобутку бурштину 14:45
більше новин
Балуха побили вночі в річницю його визволення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok