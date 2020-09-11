Які країни потрапили до "червоної зони", - новий список МОЗ

Міністерство охорони здоров'я станом на 11 вересня віднесло 47 країн до країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19 і той час, як за минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини. При цьому щодо 15 держав, які потрапили до "червоної зони", немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, до країн "червоної зони" віднесено: - відкриті для українських туристів: США, Хорватію, Мальдівські острови, Ірак, Бразилію, Чорногорію, Танзанію - закриті для українських туристів: Молдову, Іспанію, Францію Ізраїль. До країн "зеленої зони": - відкриті для українських туристів: Албанію, Вірменію, Велику Британію, Сербію, Північну Македонію, Ірландію, Іран, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччину, Єгипет, Казахстан, Словенію, Білорусь, Сейшельські острови, Коморські острови, Кенію, Мексику, - закриті для українських туристів: Росію, Італію, Канаду, Грузію, Чехію, Польщу, Китай, Німеччину, Кіпр, Туніс. Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів скасував дозвіл на в'їзд в Україну іноземців , які їдуть транзитом. 27 серпня Кабмін прискорив введення заборони на в'їзд в Україну іноземців на один день, з 28 серпня, і дозволив їм в'їзд для роботи.