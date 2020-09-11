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11 вересня 2020, пʼятниця, 15:42 6 Інфографіка
Суспільство 2020-09-11T16:30:02+03:00
Українські Новини
Які країни потрапили до "червоної зони", - новий список МОЗ

Які країни потрапили до "червоної зони", - новий список МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Відкриті кордони, червона зона
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Міністерство охорони здоров'я станом на 11 вересня віднесло 47 країн до країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19 і той час, як за минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

При цьому щодо 15 держав, які потрапили до "червоної зони", немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесено:

- відкриті для українських туристів:

  • США,
  • Хорватію,
  • Мальдівські острови,
  • Ірак,
  • Бразилію,
  • Чорногорію,
  • Танзанію

 - закриті для українських туристів:

  • Молдову,
  • Іспанію,
  • Францію
  • Ізраїль.

До країн "зеленої зони":

- відкриті для українських туристів:

  • Албанію,
  • Вірменію,
  • Велику Британію,
  • Сербію,
  • Північну Македонію,
  • Ірландію,
  • Іран,
  • Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ),
  • Туреччину,
  • Єгипет,
  • Казахстан,
  • Словенію,
  • Білорусь,
  • Сейшельські острови,
  • Коморські острови,
  • Кенію,
  • Мексику,

- закриті для українських туристів:

  • Росію,
  • Італію,
  • Канаду,
  • Грузію,
  • Чехію,
  • Польщу,
  • Китай,
  • Німеччину,
  • Кіпр,
  • Туніс.

 

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів скасував дозвіл на в'їзд в Україну іноземців , які їдуть транзитом.

27 серпня  Кабмін прискорив введення заборони на в'їзд в Україну іноземців  на один день, з 28 серпня, і дозволив їм в'їзд для роботи.

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