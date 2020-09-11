Які країни потрапили до "червоної зони", - новий список МОЗ

Міністерство охорони здоров'я станом на 11 вересня віднесло 47 країн до країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19 і той час, як за минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

При цьому щодо 15 держав, які потрапили до "червоної зони", немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесено:

- відкриті для українських туристів:

США,

Хорватію,

Мальдівські острови,

Ірак,

Бразилію,

Чорногорію,

Танзанію

- закриті для українських туристів:

Молдову,

Іспанію,

Францію

Ізраїль.

До країн "зеленої зони":

- відкриті для українських туристів:

Албанію,

Вірменію,

Велику Британію,

Сербію,

Північну Македонію,

Ірландію,

Іран,

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ),

Туреччину,

Єгипет,

Казахстан,

Словенію,

Білорусь,

Сейшельські острови,

Коморські острови,

Кенію,

Мексику,

- закриті для українських туристів:

Росію,

Італію,

Канаду,

Грузію,

Чехію,

Польщу,

Китай,

Німеччину,

Кіпр,

Туніс.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів скасував дозвіл на в'їзд в Україну іноземців , які їдуть транзитом.

27 серпня Кабмін прискорив введення заборони на в'їзд в Україну іноземців на один день, з 28 серпня, і дозволив їм в'їзд для роботи.

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