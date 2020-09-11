підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 17:32 10
Силові структури 2020-09-11T18:45:02+03:00
Українські Новини
Серед правоохоронців зареєстровано 93 нових випадки коронавірусу, з початку пандемії захворіло 4 тис. осіб

Серед правоохоронців зареєстровано 93 нових випадки коронавірусу, з початку пандемії захворіло 4 тис. осіб

Елизавета Драбкина
МВД, Правоохоронні органи, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус у правоохоронців
Нацполіція. Фото: Нацполіція
Нацполіція. Фото: Нацполіція

Серед правоохоронців зареєстровано 93 нових випадки захворювання на коронавірус, з початку пандемії захворіли 4 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нових випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби. Найбільша кількість хворих - у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у м. Києві", - сказано в ньому.

Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців з початку пандемії - 4010, одужали - 3581 осіб.

"Кожен день правоохоронці не тільки забезпечують правопорядок в нашій країні, але і знаходяться на "передовій" в боротьбі з COVID-19. З березня 2020 правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, але і за фактичним рівнем захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак захворів на коронавірус.

Тим часом 10 вересня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на рекордні 404 особи до 16 523, померлих - на 7 до 261.

Більше новин про: МВД Правоохоронні органи Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус у правоохоронців

Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-...
Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в ...
Влада не готова до другої хвилі коронавірусу, – Бо...
У Києві новий антирекорд по захворюваності на коро...
Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно 18:58
Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог 18:45
У Києві в годину-пік "замінували" центральні станції метро 18:24
Коронавірус в Європі: Австрія вводить обов'язкове носіння масок 18:09
Напад Фото: z-city.com.ua
У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем людину 17:58
більше новин
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok