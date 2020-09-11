Серед правоохоронців зареєстровано 93 нових випадки коронавірусу, з початку пандемії захворіло 4 тис. осіб

Серед правоохоронців зареєстровано 93 нових випадки захворювання на коронавірус, з початку пандемії захворіли 4 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нових випадки лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби. Найбільша кількість хворих - у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у м. Києві", - сказано в ньому.

Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців з початку пандемії - 4010, одужали - 3581 осіб.

"Кожен день правоохоронці не тільки забезпечують правопорядок в нашій країні, але і знаходяться на "передовій" в боротьбі з COVID-19. З березня 2020 правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і вони є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, але і за фактичним рівнем захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак захворів на коронавірус.

Тим часом 10 вересня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на рекордні 404 особи до 16 523, померлих - на 7 до 261.

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