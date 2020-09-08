Спалах коронавірусу в гравців львівського "Руху". Матч з "Шахтарем" перенесений

Матч між львівським "Рухом" і донецьким "Шахтарем", який повинен був відбутися в рамках 2-го туру Української Прем'єр-Ліги в суботу, 12 вересня, перенесено через виявлення відразу у кількох гравців львівського клубу коронавірусу. Про це повідомляє УПЛ.

Дирекція УПЛ прийняла рішення перенести матч між львівською та донецькою командами на 23 вересня.

Про точний час проведення зустрічі буде повідомлятися додатково.

"07.09.2020 на електронну адресу УПЛ надійшов лист від ФК "Рух" Львів, в якому йдеться про те, що за результатами проведення тестування методом полімерної ланцюгової реакції, у футболістів клубу виявлені позитивні результати", - повідомляють в УПЛ.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 8 вересня, завершиться 2-ий тур Ліги націй. Між собою зустрінуться команди 2-ої і 3-ої груп ліги А, 1-ої і 2-ої групи ліги С, а також 2-ої групи ліги D. Найцікавішими протистояннями сьогодні мають стати зустрічі збірних Франції та Хорватії, Данії та Англії, Швеції та Португалії.

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