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11 вересня 2020, пʼятниця, 16:28 6
Суспільство 2020-09-11T17:19:24+03:00
Українські Новини
Сотні дітей на "дистанційці" і самоізоляції: в Херсоні масові спалахи COVID-19 в школах

Сотні дітей на "дистанційці" і самоізоляції: в Херсоні масові спалахи COVID-19 в школах

Константин Долгий
Карантин, Коронавірус, самоізоляція, Дистанційне навчання
Коронавірус і школі. Фото: Pixabay
Коронавірус і школі. Фото: Pixabay

В Херсоні та навколишніх населених пунктах виявляють зараження на COVID-19 в школах у той час як більшість українців, незважаючи на високу захворюваність коронавірусів, вважають відвідування навчальних закладів необхідністю.

Про це сьогодні, 11 вересня, під час брифінгу в Херсонській ОДА розповів заступник губернатора Вадим Чабан, передають Українські Новини.

За словами Чабана, в самому Херсоні випадки зараження на коронавірус підтвердили у викладачів гімназій № 3 і № 20, а також Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.

У гімназіях по одному першому класу перевели на формат дистанційного навчання на дому. На самоізоляції перебувають 35 осіб з гімназії № 3 та 32 - з гімназії № 20.

Що стосується ліцею мистецтв, то через спалах коронавірусу три класи були відправлені на "дистанційку", ще 95 осіб з числа учнів і персоналу закладу переведені на режим самоізоляції.

Заступник голови ОДА також зазначив, що аналогічна ситуація сталася в Каланчацькій школі № 1, де коронавірус підтвердили в однієї людини. Внаслідок цього додому відправили 8 класів, на самоізоляції перебувають 200 осіб.

Крім того, в Підстепненській школі на дистанційне навчання перевели учнів дев'яти класів.

Згідно з даними МОЗ України, з моменту початку пандемії коронавірусу в Херсонській області було підтверджено 576 випадків зараження. Від ускладнень загинули 14 осіб, ще 334 - змогли побороти захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківську влада дозволила дитячим садам відновити роботу з понеділка, незважаючи на те, що місто перебуває в "червоній" зоні.

Також у той час, як в Києві за минулу добу на коронавірус захворіли майже 300 осіб, 2 школи і 2 дитячі садки закриті на карантин через захворювання на коронавірус, 126 класів переведені на дистанційне навчання в Києві за станом на четвер, 10 вересня.

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