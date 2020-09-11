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11 вересня 2020, пʼятниця, 15:54 5
Суспільство 2020-09-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Івано-Франківськ відкриває дитячі сади незважаючи на "червону" зону

Івано-Франківськ відкриває дитячі сади незважаючи на "червону" зону

Константин Долгий
Карантин, Руслан Марцінків, червона зона, новини Івано-Франківська, відкриття дитсадків
Дитсадок. Фото: КМДА
Дитсадок. Фото: КМДА

Влада Івано-Франківська прийняли рішення відновити роботу дошкільних установ попри те, що місто продовжує залишатися в "червоній" зоні у той час як Кабінет міністрів переглянув розташування карантинних зон.

Про це під час свого відеозвернення до громадян заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передають Українські Новини.

За словами мера, показники захворюваності на коронавірус нового типу знижуються і є тенденція до можливого зниження кількості хворих. Проте Івано-Франківськ продовжує залишатися в "червоній" зоні.

"Розумію, що ситуація не проста і необхідно прийняти рішення щодо роботи навчальних закладів. З досвіду Тернополя вирішили поетапно відкривати дитячі садки з понеділка", - сказав Марцінків.

Однак, звертає увагу мер, відвідування дитячих садків з понеділка є абсолютно добровільним, рішення мають приймати батьки.

Що стосується шкіл, то за словами мера, то вони також відновлюють свою роботу з понеділка, але лише в форматі дистанційного навчання.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Івано-Франківській області було підтверджено 10 953 випадків зараження коронавірусів. Побороти захворювання вдалося 4 513 пацієнтам, ще 253 людини - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, у той час, як в Києві за минулу добу на коронавірус захворіли майже 300 осіб, 2 школи і 2 дитячі садки закриті на карантин через захворювання на коронавірус, 126 класів переведені на дистанційне навчання в Києві за станом на четвер, 10 вересня.

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