У Києві виявили 298 хворих на коронавірус за добу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 9 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих — на 4 до 254.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в своєму Telegram.



"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 298 осіб. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 254 киян. На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання COVID-19" , — написав він.

Захворіли 155 жінок у віці від 21 до 84 років; 123 чоловіки у віці від 18 до 84 років; 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли в тому числі і 11 медиків.



У лікарні столиці госпіталізований за минулу добу 51 пацієнт. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 5002 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 59. У Дніпровському — 45. В Оболонському районі — 36 випадків.

Коронавірус в столиці. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області другий день поспіль збільшується захворюваність на коронавірус.



Тим часом по всій Україні на самоізоляції перебувають 145 класів.

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