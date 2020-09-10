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10 вересня 2020, четвер, 11:47 5
Суспільство 2020-09-10T12:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві виявили 298 хворих на коронавірус за добу

У Києві виявили 298 хворих на коронавірус за добу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19
Київ. Фото: Валерія Назаренко
Київ. Фото: Валерія Назаренко

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 9 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 298 осіб до 16 119, померлих — на 4 до 254.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в своєму Telegram


"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 298 осіб. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 254 киян. На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання COVID-19" , — написав він. 

Захворіли 155 жінок у віці від 21 до 84 років; 123 чоловіки у віці від 18 до 84 років; 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли в тому числі і 11 медиків.

У лікарні столиці госпіталізований за минулу добу 51 пацієнт. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 5002 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 59. У Дніпровському — 45. В Оболонському районі — 36 випадків.

Коронавірус в столиці. Інфографіка: КМДАКоронавірус в столиці. Інфографіка: КМДА

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