Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Україну

Після прийняття рішення заборонити в'їзд в Україну іноземцям, окрім деяких категорій, Кабінет Міністрів також скасував і дозвіл на в'їзд в Україну іноземцям, які їдуть транзитом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №641 від 22 липня 2020 року "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2". Згідно зі змінами, скасовується норма, що передбачає можливість в'їзду в Україну іноземцям, які прямували на територію нашої держави транзитом", - йдеться в ньому.

В абзаці, де йдеться про осіб, що мають родинні зв'язки з громадянами України, зазначено, що до винятків про заборону підпадають особи, які є одним з подружжя, батьками, дітьми, бабусею або дідом громадянина України.

Підкреслено, що згідно із законодавством, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Як повідомляли Українськi Новини, до 28 вересня в Україні діє заборона на в'їзд в країну іноземців, однак є винятки за категоріями.

Раніше, попри введення заборони на в'їзд іноземців, за вихідні 29-30 серпня 13 тис. іноземців було допущено в країну і лише 300 отримали відмову на в'їзд в Україну.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини