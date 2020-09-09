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09 вересня 2020, середа, 18:07 15
Кабмін 2020-09-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Україну

Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Україну

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, Кабінет Міністрів України, заборона на в'їзд, Кабінет Міністрів, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, в'їзд в Україну, заборона на транзит
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Після прийняття рішення заборонити в'їзд в Україну іноземцям, окрім деяких категорій, Кабінет Міністрів також скасував і дозвіл на в'їзд в Україну іноземцям, які їдуть транзитом. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №641 від 22 липня 2020 року "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2". Згідно зі змінами, скасовується норма, що передбачає можливість в'їзду в Україну іноземцям, які прямували на територію нашої держави транзитом", - йдеться в ньому.

В абзаці, де йдеться про осіб, що мають родинні зв'язки з громадянами України, зазначено, що до винятків про заборону підпадають особи, які є одним з подружжя, батьками, дітьми, бабусею або дідом громадянина України.

Підкреслено, що згідно із законодавством, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Як повідомляли Українськi Новини, до 28 вересня в Україні діє заборона на в'їзд в країну іноземців, однак є винятки за категоріями.

Раніше, попри введення заборони на в'їзд іноземців, за вихідні 29-30 серпня 13 тис. іноземців було допущено в країну і лише 300 отримали відмову на в'їзд в Україну.

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