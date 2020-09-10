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10 вересня 2020, четвер, 13:40 9
Медицина 2020-09-10T16:00:04+03:00
Українські Новини
Кількість проведених за добу тестів на коронавірус зросла в півтора рази

Кількість проведених за добу тестів на коронавірус зросла в півтора рази

Надежда Комендантова
коронавірус в Україні, ПЛР-тести, ІФА-тести
Тест на коронавірус. Фото: rehamed.in.ua
Тест на коронавірус. Фото: rehamed.in.ua

9 вересня було проведено 29 708 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 48,1% більше в порівнянні з попередньою добою, і 25 795 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 16, 7% більше в порівнянні з 8 вересня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 55 503 тестування, з них 29 708 методом ПЛР, а також 25 795 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 778 483 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 10 вересня надійшло 2 925 повідомлень про підозру на коронавірус, а з початку 2020 року надійшло 208 744 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини 8 вересня було проведено 20 054 досліджень на коронавірус методом ПЛР і 22 098 дослідження методом ІФА. 

Тим часом, в Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус.

Також до закінчення карантину залишилося 52 дні: які обмеження діють.

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