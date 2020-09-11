Майже 40% студентських гуртожитків Києва не дотримуються правил карантину

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів констатує, що, згідно з результатами перевірок, 38% студентських гуртожитків у Києві не дотримуються всіх умов карантинного режиму, водночас Київ потрапив у "помаранчеву" зону карантину.

Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Порушення санітарних заходів виявили у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило)", — сказано в ньому.

Зазначається, що ці результати були отримані після перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотримання часових рекомендацій з організації протиепідемічних заходів у гуртожитках в період карантину.

При цьому, згідно з повідомленням, за період з 31 серпня по 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було встановлено, що 64% ​​гуртожитків не дотримуються карантинного режиму (за цей період було перевірено 13 гуртожитків).

Відомство підкреслило, що саме студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть двигунами підвищення захворюваності в столиці, що пов'язано зі складністю дотримання дистанції, крім того, молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих ​​клінічних симптомів.

У Києві з ініціативи Міністерства освіти і науки було проведено нараду з питання поселення та дотримання санітарних норм проживання студентами в гуртожитках в умовах карантину.

Фахівці Головного управління Держспоживслужби в Києві під час наради поінформували представників київських вишів про питання дотримання необхідних вимог і навели приклади поширення захворювань, які вже траплялися в столичних гуртожитках.

Зокрема, обговорювалося питання виділення додаткових коштів для придбання достатньої кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, антисептиків.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні оновили зони карантину.

Також в Києві 4 школи і дитсадки закриті на карантин, 126 класів навчаються дистанціійно.

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