підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 12:08 10
Суспільство 2020-09-11T13:30:03+03:00
Українські Новини
Майже 40% студентських гуртожитків Києва не дотримуються правил карантину

Майже 40% студентських гуртожитків Києва не дотримуються правил карантину

Анна Рудык
Карантин, Київ, Коронавірус, Коронавірус у гуртожитку, Гуртожитки, карантин в гуртожитках
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів констатує, що, згідно з результатами перевірок, 38% студентських гуртожитків у Києві не дотримуються всіх умов карантинного режиму, водночас Київ потрапив у "помаранчеву" зону карантину.

Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Порушення санітарних заходів виявили у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило)", — сказано в ньому.

Зазначається, що ці результати були отримані після перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотримання часових рекомендацій з організації протиепідемічних заходів у гуртожитках в період карантину.

При цьому, згідно з повідомленням, за період з 31 серпня по 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було встановлено, що 64% ​​гуртожитків не дотримуються карантинного режиму (за цей період було перевірено 13 гуртожитків).

Відомство підкреслило, що саме студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть двигунами підвищення захворюваності в столиці, що пов'язано зі складністю дотримання дистанції, крім того, молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих ​​клінічних симптомів.

У Києві з ініціативи Міністерства освіти і науки було проведено нараду з питання поселення та дотримання санітарних норм проживання студентами в гуртожитках в умовах карантину.

Фахівці Головного управління Держспоживслужби в Києві під час наради поінформували представників київських вишів про питання дотримання необхідних вимог і навели приклади поширення захворювань, які вже траплялися в столичних гуртожитках.

Зокрема, обговорювалося питання виділення додаткових коштів для придбання достатньої кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, антисептиків.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні оновили зони карантину.

Також в Києві 4 школи і дитсадки закриті на карантин, 126 класів навчаються дистанціійно.

Більше новин про: Карантин Київ Коронавірус Коронавірус у гуртожитку Гуртожитки карантин в гуртожитках

У п'ятницю Київ традиційно "завмер" у заторах. Де ...
Кількість госпіталізованих з коронавірусом в Украї...
У гуртожитку київського ВНЗ спалах коронавірусу: і...
У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще в двох ...
В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка
Новини
У Києві на сьогодні поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус, - мер Кличко 13:55
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень 13:44
Юлія Льовочкіна призначена доповідачем у Висновку до Доповіді ПАРЄ "Демократії в умовах пандемії COVID-19" 13:34
Деркач вважає санкції США проти нього помстою і обіцяє представити факти міжнародної корупції 13:28
У Києві на коронавірус захворіли 174 школярі і 83 вчителі, дитсадки заповнені наполовину 13:19
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok