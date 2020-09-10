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10 сентября 2020, четверг, 18:44 722
Общество 2020-09-10T18:44:29+03:00
Українські Новини
Киев отнесен к "оранжевой зоне" эпидопасности, - Немчинов

Киев отнесен к "оранжевой зоне" эпидопасности, - Немчинов

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, зоны карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев, где количество новых случаев коронавируса достигло почти 300 за последние сутки, отнесен к "оранжевой зоне" эпидемической опасности, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь остались в "красной зоне".

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 00:00 14 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев попал в "оранжевую" зону", - написал он.

По словам Немчинова, в "красную зону" в Закарпатской области попал Чоп; в Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы; во Львовской области - Перемышлянский и Пустомытовский районы; в Одесской области - Беляевка, Измаил и Болградский район; в Ривненской области - Дубно; в Харьковской области - Великобурлукский район.

В Тернопольской области к "красной зоне" отнесены Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы; в Хмельницкой области - Славута и Волочинский район; в Черкасской области - Канев; в Черновицкой области - Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицмановский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы; в Черниговской области - Нежин, Носовский, Бобровицкий районы.

Всего в "красную зону" попало 26 админединиц, что на 7 больше по сравнению с прошлым распределением.

В частности, в зоне строгих карантинных ограничений остаются 3 областных центра.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 298 человек до 16 119, умерших - на 4 до 254.

Также 9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2%, новых летальных случаев снизилось на 2,2%.

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