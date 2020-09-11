В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Тоді в Україні недавно загасили кілька великих пожеж в Луганській і Харківській областях, синоптики попередили про пожежну небезпеку. Надзвичайний рівень небезпеки збережеться сьогодні, 11 вересня, практично на всій території країни.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, пожежна небезпека збережеться в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як температура місцями опуститься до +5, 10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Також через пожежу в Харківській області 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем.

У Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє отримали опіки.

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