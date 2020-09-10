В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що забороняється в цей період

10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тоді як температура місцями опуститься до +5. Про це сказано в повідомленні ДСНС. "За даними Укргідрометцентру, 10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в ньому. Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється : відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу; розводити багаття в лісі й лісопосадках; заїжджати автомобілем в ліс; курити, кидати в лісі й лісопосадках непогашені сірники або недопалки; залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я; полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї; створювати звалища та спалювати відходи; спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях. Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями до заморозків на грунті. Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.