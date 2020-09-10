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Суспільство 2020-09-10T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що забороняється в цей період

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що забороняється в цей період

Валерия Драгомирова
дснс, Рятувальники, ДСНС України, Пожежонебезпека
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко

10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тоді як температура місцями опуститься до +5.  

Про це сказано в повідомленні ДСНС. 

"За даними Укргідрометцентру, 10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в ньому. 

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється :

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття в лісі й лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • курити, кидати в лісі й лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями  до заморозків на грунті.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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