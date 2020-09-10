В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що забороняється в цей період

10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тоді як температура місцями опуститься до +5.

Про це сказано в повідомленні ДСНС.



"За даними Укргідрометцентру, 10-11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в ньому.



Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється :

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття в лісі й лісопосадках;

заїжджати автомобілем в ліс;

курити, кидати в лісі й лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати звалища та спалювати відходи;

спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

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