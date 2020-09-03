Через пожежу в Харківській області 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем

У Харківській області в результаті лісової пожежі площею 500 га знищено 22 житлових будинки, відселені 33 людини. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Відзначається, що 2 вересня о 12:54 поблизу с. Вороб'ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві.

Близько 15:00 через сильний поривчастий вітер (до 15 м / с) змінних напрямків пожежа набула подальшого розповсюдження в напрямку населених пунктів Вороб'ївка і Гряниківка.

"В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки, відселені 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 людина. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га, включаючи 100 га верхової пожежі", - сказано в повідомленні.

Станом на 7:00 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Вороб'ївка і Гряниківка ліквідовано, триває гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки в тому числі 2 пожежних літаки і 1 вертоліт.

Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

Крім того, 2 вересня о 12:13 в ДСНС надійшла інформація, що біля с. Клугино Башкирівка Чугуївського міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві.

О 20:06 пожежа була локалізована на площі близько 30 га.

Жертв і постраждалих немає.

Станом на 7:00 3 вересня відкритого вогню не спостерігається, проводиться остаточне гасіння окремих осередків тління лісової підстилки і залишків деревини всередині контрольованого периметра.

До гасіння залучено 211 чоловік 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 особи особового складу та 5 одиниць техніки.

Як повідомляли Українськi Новини, 2 вересня в Харківські області було зафіксовано лісову пожежу, яка розповсюдилася на 500 га.

Також президент Зеленський зібрав нараду з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками щодо пожеж, які виникли в Харківській і Луганській областях.

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