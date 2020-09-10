В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня

9 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, нових летальних випадків знизилося на 2,2%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 10 вересня в Україні зареєстровано 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальних, 65 877 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 582 нових випадки захворювання, одужали 1 174 людини, померли 44 людини. Таким чином 9 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав— 2 582 проти 1 174. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 10 вересня становила 76 712 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 452), в Києві (16 119) та Харківській області (11 832). Наразі коронавірус виявлено: Вінницька область — 4606 випадків; Волинська область — 6092 випадки; Дніпропетровська область — 3012 випадків; Донецька область — 1852 випадки; Житомирська область — 3938 випадків; Закарпатська область — 8359 випадків; Запорізька область — 2081 випадок; Івано-Франківська область — 10802 випадки; Кіровоградська область — 874 випадки; м. Київ — 16119 випадків; Київська область — 6554 випадки; Львівська область — 16452 випадки; Луганська область — 503 випадки; Миколаївська область — 1766 випадків; Одеська область — 8874 випадки; Полтавська область — 1069 випадків; Рівненська область — 10073 випадки; Сумська область — 2187 випадків; Тернопільська область — 8075 випадків; Харківська область — 11832 випадки; Херсонська область — 558 випадків; Хмельницька область — 3497 випадків; Чернівецька область — 11715 випадків; Черкаська область — 2177 випадків; Чернігівська область — 2545 випадків. Коронавірус в Україні на 10 вересня. Як повідомляли Українськi Новини, 8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979. Також до закінчення карантину залишилося 52 дні: які обмеження діють Тим часом, Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.