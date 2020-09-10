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10 вересня 2020, четвер, 09:57 8
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Українські Новини
В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня

В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня

Надежда Комендантова
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

9 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, нових летальних випадків знизилося на 2,2%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 10 вересня в Україні зареєстровано 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальних, 65 877 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 582 нових випадки захворювання, одужали 1 174 людини, померли 44 людини.

Таким чином 9 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав— 2 582 проти 1 174.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 10 вересня становила 76 712 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 452), в Києві (16 119) та Харківській області (11 832).

Наразі коронавірус виявлено:

  • Вінницька область — 4606 випадків;
  • Волинська область — 6092 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3012 випадків;
  • Донецька область — 1852 випадки;
  • Житомирська область — 3938 випадків;
  • Закарпатська область — 8359 випадків;
  • Запорізька область — 2081 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10802 випадки;
  • Кіровоградська область — 874 випадки;
  • м. Київ — 16119 випадків;
  • Київська область — 6554 випадки;
  • Львівська область — 16452 випадки;
  • Луганська область — 503 випадки;
  • Миколаївська область — 1766 випадків;
  • Одеська область — 8874 випадки;
  • Полтавська область — 1069 випадків;
  • Рівненська область — 10073 випадки;
  • Сумська область — 2187 випадків;
  • Тернопільська область — 8075 випадків;
  • Харківська область — 11832 випадки;
  • Херсонська область — 558 випадків;
  • Хмельницька область — 3497 випадків;
  • Чернівецька область — 11715 випадків;
  • Черкаська область — 2177 випадків;
  • Чернігівська область — 2545 випадків.

Коронавірус в Україні на 10 вересня. Коронавірус в Україні на 10 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979.

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Тим часом, Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.

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В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня
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