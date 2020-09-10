В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня

9 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023 , при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, нових летальних випадків знизилося на 2,2%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 10 вересня в Україні зареєстровано 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальних, 65 877 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 582 нових випадки захворювання, одужали 1 174 людини, померли 44 людини.

Таким чином 9 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав— 2 582 проти 1 174.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 10 вересня становила 76 712 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 452), в Києві (16 119) та Харківській області (11 832).

Наразі коронавірус виявлено:

Вінницька область — 4606 випадків;

Волинська область — 6092 випадки;

Дніпропетровська область — 3012 випадків;

Донецька область — 1852 випадки;

Житомирська область — 3938 випадків;

Закарпатська область — 8359 випадків;

Запорізька область — 2081 випадок;

Івано-Франківська область — 10802 випадки;

Кіровоградська область — 874 випадки;

м. Київ — 16119 випадків;

Київська область — 6554 випадки;

Львівська область — 16452 випадки;

Луганська область — 503 випадки;

Миколаївська область — 1766 випадків;

Одеська область — 8874 випадки;

Полтавська область — 1069 випадків;

Рівненська область — 10073 випадки;

Сумська область — 2187 випадків;

Тернопільська область — 8075 випадків;

Харківська область — 11832 випадки;

Херсонська область — 558 випадків;

Хмельницька область — 3497 випадків;

Чернівецька область — 11715 випадків;

Черкаська область — 2177 випадків;

Чернігівська область — 2545 випадків.

Коронавірус в Україні на 10 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979.

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Тим часом, Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної" зони.

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