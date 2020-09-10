Бойовики ОРДЛО намагалися підпалити траву біля позицій ЗСУ

ісля того, як на Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС в районі Шумів, Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 10 вересня, пвтрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 10 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому.

Згідно з ним, в четвер о 14:15 бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми.

Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) і ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Завдяки оперативності українських розвідників, дії бойовиків були спрогнозовані заздалегідь, тому військовослужбовців Об'єднаних сил, а також представників СЦКК і ОБСЄ вдалося убезпечити.

Крім того, противник зробив постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій в районі Золотого і Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомляли Українськi Новини, інспекція в районі Шумів була скасована через зміну вимог Росії і бойовиків.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, що вступили в чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.

Раніше Українськi Новини писали, чому селище Шуми став каменем спотикання до досягнення перемир'я.

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