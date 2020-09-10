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10 вересня 2020, четвер, 14:42 11
Силові структури 2020-09-10T16:00:04+03:00
Українські Новини
Облаштовують нові позиції. СММ ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей

Облаштовують нові позиції. СММ ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей

Валерия Драгомирова
війна на Донбасі, Бойовики, нові позиції окупантів
ОБСЄ. Фото: OSCE
ОБСЄ. Фото: OSCE

В той час, як в "ДНР" заявили, що спільно з українською стороною будуть інспектувати позиції біля Шумів, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей , що набрали в чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованому 9 вересня, під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території виявив з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації порушення домовленостей, які набрали чинності з 27 липня 2020 року" , - сказано в ньому.

Зокрема 7 вересня ОБСЄ зафіксувала продовження наявної траншеї поблизу населеного пункту Березівське Луганській області, а 8 вересня команда СММ ОБСЄ зафіксувала 5 бойовиків з лопатами біля однієї з їхніх позицій на північно-східній стороні дороги місцевого значення поблизу Раївки Луганській області.

"Також під час спостережного польоту безпілотника СММ ОБСЄ з порушенням лінії відводу на полігонах було зафіксовано 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 6 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм) поблизу Бугаївки Луганській області, а також три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалік Покровки Донецької області" , -йдеться в повідомленні.

Крім того, на полігоні поблизу Бугаївки Луганській області було виявлено дванадцять танків (імовірно Т-64 - 5 одиниць; невстановленого типу - 7 одиниць) і три, ймовірно, зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10").

На полігоні неподалік Тернового Донецької області патруль зафіксував 4 танки невстановленого типу, а на полігоні біля Покровки - 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм); 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм); 10 танків невстановленого типу за межами виділених місць зберігання.

Українська сторона СЦКК зазначає, що зафіксовані факти вказують на порушення незаконними збройними формуваннями домовленостей, які набрали чинності 27 липня.

Зокрема, це стосується розширення і поглиблення позицій, а також систематичного нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення.

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