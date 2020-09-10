На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС в районі Шумів

ісля того, як інспекція в цьому районі була скасована через зміну вимог Росії і бойовиків . Бойовики обстріляли українські позиції в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в районі Шумов Донецької області п

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, о 14:15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ", - сказано в ньому.

Зазначається, що такі дії противника свідчать, що ворог свідомо і цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону.

При цьому Україна вчергове демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби.

"Однак завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, що вступили в чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.

Раніше Українськi Новини писали, чому селище Шуми став каменем спотикання до досягнення перемир'я.

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