Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента

Офіс Президента заявляє, що спільна інспекція в районі Шумов на Донбасі скасована через зміну вимог російської сторони і бойовиків після того, як Україна закликала Росію приєднатися до інспекції в районі Шумів на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці отримали від представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО низку вимог, що суперечать один одному, які спотворюють характер домовленостей щодо білоруського режиму припинення вогню і ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного і об'єктивного посередника. Саме тому узгодженого в рамках підгрупи ТКГ з безпеки виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони", - сказано в ньому.

Офіс президента вважає, що метою бойовиків є не мир, а піар.

"Якщо в Донецьку не здатні знайти на карті Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, і тепер у випадковому порядку вибирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", - йдеться в повідомленні.

Офіс нагадав, що ОБСЄ неодноразово спростовувала порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил, тому українська сторона погодилася на інспекцію з доброї волі.

"Українська сторона з доброї волі й задля остаточного підтвердження своєї чесності погодилася на те, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей про режим припинення вогню з боку України. Українська сторона, відповідно, звернулася з пропозицією дзеркально подивитися й на райони розташування незаконних збройних формувань ОРДЛО, в яких моніторингова місія дійсно фіксувала факти наявності порушень. Однак адекватної відповіді ми не отримали", - сказано в повідомленні.

За твердженням Офісу, в узгодженому "технічному" форматі інспекцію не може бути проведено.

"Запропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: в цивільному одязі, без одіозних представників. Чисто технічна процедура. Однак сьогодні це неможливо з об'єктивних причин. Ключова з яких - відсутність порушень з нашого боку. Карантин також впливає на деталі того, як могла б статися інспекція в районі Шумів. З огляду на все це - фактична відмова Росії та представників НЗФ в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на підставі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області поки не може бути проведена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, що набрали чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.

Раніше Українськi Новини писали, чому селище Шуми став каменем спотикання до досягнення перемир'я.

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