підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 вересня 2020, четвер, 15:29 10
Президент 2020-09-10T15:50:20+03:00
Українські Новини
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента

Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента

Анна Рудык
війна на Донбасі, Бойовики, Офіс президента, ОПУ, Шуми
Донбас. Фото: Назар Волошин
Донбас. Фото: Назар Волошин

Офіс Президента заявляє, що спільна інспекція в районі Шумов на Донбасі скасована через зміну вимог російської сторони і бойовиків після того, як Україна закликала Росію приєднатися до інспекції в районі Шумів на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці отримали від представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО низку вимог, що суперечать один одному, які спотворюють характер домовленостей щодо білоруського режиму припинення вогню і ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного і об'єктивного посередника. Саме тому узгодженого в рамках підгрупи ТКГ з безпеки виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони", - сказано в ньому.

Офіс президента вважає, що метою бойовиків є не мир, а піар.

"Якщо в Донецьку не здатні знайти на карті Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, і тепер у випадковому порядку вибирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", - йдеться в повідомленні.

Офіс нагадав, що ОБСЄ неодноразово спростовувала порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил, тому українська сторона погодилася на інспекцію з доброї волі.

"Українська сторона з доброї волі й задля остаточного підтвердження своєї чесності погодилася на те, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей про режим припинення вогню з боку України. Українська сторона, відповідно, звернулася з пропозицією дзеркально подивитися й на райони розташування незаконних збройних формувань ОРДЛО, в яких моніторингова місія дійсно фіксувала факти наявності порушень. Однак адекватної відповіді ми не отримали", - сказано в повідомленні.

За твердженням Офісу, в узгодженому "технічному" форматі інспекцію не може бути проведено.

"Запропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: в цивільному одязі, без одіозних представників. Чисто технічна процедура. Однак сьогодні це неможливо з об'єктивних причин. Ключова з яких - відсутність порушень з нашого боку. Карантин також впливає на деталі того, як могла б статися інспекція в районі Шумів. З огляду на все це - фактична відмова Росії та представників НЗФ в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на підставі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області поки не може бути проведена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, що набрали чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.

Раніше Українськi Новини писали,  чому селище Шуми став каменем спотикання до досягнення перемир'я. 

Більше новин про: війна на Донбасі Бойовики Офіс президента ОПУ Шуми

МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів
Новини
Здають пляшки, а Крим був захоплений Росією, - Турчинов про здачу Криму 15:45
Причини аварій на залізниці – старі вагони 15:45
Київрада підтримала виділення коштів на зарплатню "Київському метрополітену" та "Київпастрансу", – Кличко 15:43
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії в 2019/2020 15:03
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві виявили 298 хворих на коронавірус за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok