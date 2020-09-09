підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 вересня 2020, середа, 17:18 5
Економіка 2020-09-09T18:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні базова інфляція склала 0,1%

У серпні базова інфляція склала 0,1%

Кира Молчанова
інфляція, інфляція в Україні, Зростання цін, індекс цін, індекс споживчих цін
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

У серпні 2020 року підвищився на 0,1% базовий індекс споживчих цін.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У січні-серпні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,5%.

Базова інфляція є субіндексів індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що відображає динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомляло агентство, в липні 2020 року базовий індекс споживчих цін знизився на 0,1%.

У 2019 базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%.

Державний бюджет на 2020 рік був переглянутий, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання споживчих цін на 11,6% (грудень до грудня) замість раніше запланованих 5,5%.

Тим часом в липні 2020 року базовий індекс споживчих цін становив -0,1%.

Також в липні споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п., незважаючи на прискорення, і залишалася меншою порівняно з прогнозом.

Більше новин про: інфляція інфляція в Україні Зростання цін індекс цін індекс споживчих цін

У Мінфіні розповіли, як підвищення "мінімалки" впл...
У червні зросли ціни на сирі продукти харчування т...
Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через ем...
Зростання споживчих цін в Україні сповільнилося в ...
Суд повторно заарештував колекцію картин Порошенка, — ДБР
Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати
Новини
Луческу живе на базі "Динамо", бо побоюється за своє життя, й досі не отримав зарплату, — ЗМІ 17:38
Бойко на заводах Донеччини представив антикризовий план ОПЗЖ 17:33
На кордоні з Угорщиною сотні автомобілів скупчилися через карантинні процедури 17:25
У серпні базова інфляція склала 0,1% 17:18
ТКГ провела позачергове засідання: що вирішили для недопущення зриву режиму тиші 17:08
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
В штабі ООС відзвітувала про повне дотримання режиму тиші. Двоє військових зазнали травм
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok