У серпні базова інфляція склала 0,1%

У серпні 2020 року підвищився на 0,1% базовий індекс споживчих цін.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У січні-серпні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,5%.

Базова інфляція є субіндексів індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що відображає динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомляло агентство, в липні 2020 року базовий індекс споживчих цін знизився на 0,1%.

У 2019 базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%.

Державний бюджет на 2020 рік був переглянутий, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання споживчих цін на 11,6% (грудень до грудня) замість раніше запланованих 5,5%.

Тим часом в липні 2020 року базовий індекс споживчих цін становив -0,1%.

Також в липні споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п., незважаючи на прискорення, і залишалася меншою порівняно з прогнозом.

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