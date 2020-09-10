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10 вересня 2020, четвер, 19:42 6
Судова влада 2020-09-10T20:25:59+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав розслідувати ще одну справу проти Порошенка за позовом Портнова

Суд зобов'язав розслідувати ще одну справу проти Порошенка за позовом Портнова

Павло Твердохліб
Андрій Портнов, Петро Порошенко, Офіс Генпрокурора
Андрій Портнов. Фото: Facebook
Андрій Портнов. Фото: Facebook

Юрист Андрій Портнов повідомив, що суд своїм рішенням зобов'язав Офіс генерального прокурора почати розслідування шахрайства і зловживання владою колишнім Президентом Петром Порошенко.

Про це юрист заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні суд задовольнив ще одну мою заяву і зобов'язав Офіс генерального прокурора почати розслідування нових епізодів злочинів Порошенка і його організованого злочинного угруповання.

На цей раз фабула дуже проста - з метою заволодіння 101,7 млн гривень державних коштів, здійснюючи контроль над компанією "Кузня на Рибальському", в 2017 році фігурант увійшов у змову з посадовими особами Міністерства фінансів і з метою отримання преференцій для власного бізнесу, отримав кредит в контрольованому ним і його родичами "Укрексімбанку" під гарантії Мінфіну.

Отримані гроші були викрадені і державному банку не повернуті, після чого борги підприємтва, що належить головному державному і військовому злочинцеві, погасив Мінфін за рахунок державного бюджета.

Суд зобов'язав почати розслідування за фактом шахрайства та зловживання владою (ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст . 364 КК України) ", - написав Портнов.

Раніше Портнов, коментуючи повідомлення засобів масової інформації про закриття Державним бюро розслідувань (ДБР) справ проти Порошенка, заявив, що розслідування, ініційований ним, тривають.

Нагадаємо, суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також знаходиться під арештом.

Раніше Порошенко заявив про відкриття проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу про автокефалію і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Як повідомляли Українські Новини, слідом за завершенням ГБР досудового розслідування вбивства активіста Євромайдану Вербицького та викрадення Луценко, Госбюро розслідувань закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка.

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