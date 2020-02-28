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28 лютого 2020, пʼятниця, 15:49 5 Інфографіка
Економіка 2020-02-28T16:00:02+02:00
Українські Новини
Україна побила 5-річний рекорд з експорту яблук

Україна побила 5-річний рекорд з експорту яблук

Елена Литвин
яблука, українські яблука, експорт продуктів, агропродукція
Яблука
Яблука

В 2019 році Україна збільшила експорт свіжих яблук на 26,5%, або на 11,2 тис. тонн до 53,6 тис. тонн порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"В 2019 році експорт свіжих яблук на 26,5% перевищив показник попереднього року і є найбільшим за останні 5 років. За вказаний період (за 5 років) українські виробники майже в 11 разів збільшили поставки вітчизняних яблук за кордон", - сказано в ньому.

Основними покупцями українського фрукта в минулому році були Білорусь (14,5 тис. тонн), Ірак (7,9 тис. тонн), Туреччина (7,9 тис. тонн) і Австрія (5,1 тис. тонн).

Поряд з цим, імпорт свіжих яблук в Україну в минулому році зріс в 10 разів до 24,4 тис. тонн порівняно з 2018 роком.

Постачання яблукПостачання яблук

Наголошується, що збереження сприятливої цінової кон'юнктури на внутрішньому ринку яблук України навіть по завершенні збирання врожаю фруктів стимулювала нарощування поставок більш конкурентною ціною продукції з Польщі, яка забезпечила 99% імпорту товару.

В той же час торговельне сальдо зовнішньої торгівлі свіжими яблуками в 2019 року позитивне і складає 10,5 млн доларів.

За словами експерта УКАБа Валентини Кропивко, нарощування експортного потенціалу яблук відбулося за рахунок збільшення професійними господарствами потужностей для їх зберігання, зокрема сучасних фруктосховищ з регульованим газовим середовищем.

Вона зазначила, що експортоорієнтованість промислового сегмента вирощування яблук за останні п'ять років зросла з 1% до 17%.

При цьому виробництво яблук в Україні в 2019 році скоротилося на 21%, або на 309 тис. тонн до 1,15 млн тонн за рахунок падіння врожайності на 17% із-за несприятливих погодних умов навесні минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, експорт української агропродукції зріс на 19% в 2019 році.

Тим часом фермери з Тернопільщини постачають яблука на Мальдіви.

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