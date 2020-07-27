МХП почав експорт курячого жиру в Перу

Експорт курячого жиру в Перу почала один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) у той час як експорт зерна в липні впав.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини.

"Тривалі переговори, акредитація експортних потужностей, акцепт зразків курячого жиру в незалежних лабораторіях Перу, а також вичерпний перелік нових досліджень у державних лабораторіях України. Все це дозволило МХП здійснити перший експорт в історії України на ринок Перу", - сказано в ньому.

Наголошується, що контейнерна партія 60 тонн курячого жиру була реалізована на експорт і на сьогодні перетинає Атлантику в напрямку транзитного порту в Колумбії.

Кінцевий пункт призначення і розвантаження партії - порт Каллао, Перу.

Начальник відділу експорту продуктів переробки МХП Максим Гузєв зазначив, що у компанії амбітні плани з розширення географії збуту продуктів тваринного переробки.

Як повідомляли Українські Новини, МХП припиняв експорт курятини в ЄС через спалах курячого грипу в Україні.