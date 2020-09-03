7 украинских компаний начнут экспортировать мед в Саудовскую Аравию

В то время как МХП начала экспорт куриного жира в Перу, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что 7 украинских компаний получили право экспорта меда в Саудовскую Аравию по состоянию на 3 сентября.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 1 сентября предприятия - производители меда и продуктов пчеловодства могут экспортировать свою продукцию в Саудовскую Аравию по форме сертификата, которая была согласована между компетентными органами Украины и КСА.

На данный момент право экспорта получили компания SunBee Ukraine , фермерское хозяйство "Апис Украина" (оба - Киевская область), компания Beehive (Черкасская область), ООО "Медовый Край", физлицо-предприниматель Косовская (оба - Ривненская область), компания Ukrainian Bee (Хмельницкая область) и сельхозпредприятие "Мед Поділля" (Винница).

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы.

В прошлом году Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок.

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