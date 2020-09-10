НАБУ відмовилося допитати Холодницька як свідка у справі про дачу йому і Ситнику хабара $5 млн

Колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницька як свідка Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося допитати у справі про дачу йому і директору НАБУ Артему Ситнику хабара 5 млн доларів за закриття справи щодо екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

17 липня адвокат одного з підозрюваних у цій справі подав до НАБУ клопотання про проведення слідчої дії, а саме допиту керівника САП як свідка в кримінальному провадженні для отримання відповідей на питання.

Однак НАБУ відмовило в задоволенні клопотання.

Після цього адвокат подав скаргу до суду, де також отримав відмову.

Як повідомляли Українськi Новини, перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві Микола Ілляшенко, підозрюваний в дачі керівництву САП і НАБУ хабара в сумі 5 млн доларів, вніс 42 млн гривень застави і вийшов з СІЗО .



Раніше суд заарештував частину майна фігурантів справи .

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