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28 серпня 2020, пʼятниця, 11:47 14
Судова влада 2020-08-28T13:45:04+03:00
Українські Новини
Підозрюваний в даванні хабаря Ситнику і Холодницькому вніс заставу 42 млн гривень і вийшов із СІЗО

Підозрюваний в даванні хабаря Ситнику і Холодницькому вніс заставу 42 млн гривень і вийшов із СІЗО

Валерия Драгомирова
хабарництво, Хабар, Внесення застави, хабар Ситнику та Холодницькому, Микола Ілляшенко
Хабар Ситнику і Холодницькому. Фото: НАБУ
Хабар Ситнику і Холодницькому. Фото: НАБУ

Піозрюваний в даванні керівництву САП і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) хабаря в розмірі 5 млн доларів перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві Микола Ілляшенко вніс 42 млн гривень застави і вийшов з СІЗО.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Зробив 21 серпня", - повідомила вона.

Інших деталей спікер не повідомив.

Після внесення застави його звільнили зі слідчого ізолятора, де він перебував з червня.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд продовжив арешт першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві Ілляшенка, але знизив заставу з 84 млн до 42 млн гривень.

Крім того, Вищий антикорупційний суд арештував майно підозрюваних у справі про надання хабаря в розмірі 5 млн доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Тим часом іншого підозрюваного у справі, колишнього міністра екології Миколу Злочевського, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук.

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