Підозрюваний в даванні хабаря Ситнику і Холодницькому вніс заставу 42 млн гривень і вийшов із СІЗО

Піозрюваний в даванні керівництву САП і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) хабаря в розмірі 5 млн доларів перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві Микола Ілляшенко вніс 42 млн гривень застави і вийшов з СІЗО. Про це Українським Новинам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. "Зробив 21 серпня", - повідомила вона. Інших деталей спікер не повідомив. Після внесення застави його звільнили зі слідчого ізолятора, де він перебував з червня. Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд продовжив арешт першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві Ілляшенка, але знизив заставу з 84 млн до 42 млн гривень. Крім того, Вищий антикорупційний суд арештував майно підозрюваних у справі про надання хабаря в розмірі 5 млн доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику. Тим часом іншого підозрюваного у справі, колишнього міністра екології Миколу Злочевського, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук.