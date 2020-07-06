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06 липня 2020, понеділок, 13:42 5
Судова влада 2020-07-06T14:14:09+03:00
Українські Новини
Хабар Ситнику і Холодницькому. Суд заарештував частину майна фігурантів справи

Хабар Ситнику і Холодницькому. Суд заарештував частину майна фігурантів справи

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Арешт майна, Микола Злочевський, Микола Ільяшенко, хабар Ситнику та Холодницькому
Хабар. Фото: НАБУ
Хабар. Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд арештував майно підозрюваних у справі про надання хабаря в розмірі 5 млн доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Частина майна (фігурантів) заарештована", - сказав він.

За його словами, арешт накладений на майно підозрюваних, зокрема, першого заступника начальника управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка.

Також арештовано частину майна колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Всі засідання проходили в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у дачі хабаря в розмірі 5 млн гривень Назару Холодницькому та Артему Ситнику першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка під заставу 84 млн гривень.

Крім того, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ексміністру екології Миколі Злочевському в організації дачі 5 млн доларів хабаря керівникам Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому за закриття епізоду проти нього.

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