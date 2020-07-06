Хабар Ситнику і Холодницькому. Суд заарештував частину майна фігурантів справи

Вищий антикорупційний суд арештував майно підозрюваних у справі про надання хабаря в розмірі 5 млн доларів керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Частина майна (фігурантів) заарештована", - сказав він.

За його словами, арешт накладений на майно підозрюваних, зокрема, першого заступника начальника управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка.

Також арештовано частину майна колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Всі засідання проходили в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у дачі хабаря в розмірі 5 млн гривень Назару Холодницькому та Артему Ситнику першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка під заставу 84 млн гривень.

Крім того, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ексміністру екології Миколі Злочевському в організації дачі 5 млн доларів хабаря керівникам Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому за закриття епізоду проти нього.