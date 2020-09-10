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10 вересня 2020, четвер, 13:11 7
Судова влада 2020-09-10T13:42:41+03:00
Українські Новини
Венедіктова призначила своїм заступником Якубовського

Венедіктова призначила своїм заступником Якубовського

Александр Савич
Генпрокуратура, Генпрокурор, Ірина Венедіктова, Максим Якубовський
Максима Якубовського призначено заступником генпрокурора
Максима Якубовського призначено заступником генпрокурора

Тоді як у серпні заступник генпрокурора Назар Холодницький подав у відставку, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила заступником генпрокурора Максима Якубовського.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"У четвер, 10 вересень 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу Генерального прокурора заступника генпрокурора — Максима Якубовського", — сказано в ньому.

Ірина Венедіктова привітала нового заступника в прокурорської сім'ї.

"Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він посилить наші професійні ряди", — сказала вона.

Якубовський почав роботу в органах прокуратури в 1996 році на посаді помічника Одеського транспортного прокурора Південно-Української транспортної прокуратури.

Згодом він став наймолодшим слідчим з особливо важливих справ в українській прокуратурі.

У Генеральній прокуратурі він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу.

У 2014 році був ініціатором відтворення системи військових прокуратур.

Працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури, був заступником Головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України.

У 2014-2015 роках безпосередньо виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У 2015 році йому присвоєно військове звання "генерал-майор юстиції".

З 2018 до 2020 року продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

Як повідомляли Українські новини, Порошенко просив НАБУ відкрити справу проти Венедіктової.

Також у кінці серпня Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна.

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