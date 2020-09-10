Венедіктова призначила своїм заступником Якубовського

Тоді як у серпні заступник генпрокурора Назар Холодницький подав у відставку, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила заступником генпрокурора Максима Якубовського. Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини. "У четвер, 10 вересень 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу Генерального прокурора заступника генпрокурора — Максима Якубовського", — сказано в ньому. Ірина Венедіктова привітала нового заступника в прокурорської сім'ї. "Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він посилить наші професійні ряди", — сказала вона. Якубовський почав роботу в органах прокуратури в 1996 році на посаді помічника Одеського транспортного прокурора Південно-Української транспортної прокуратури. Згодом він став наймолодшим слідчим з особливо важливих справ в українській прокуратурі. У Генеральній прокуратурі він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу. У 2014 році був ініціатором відтворення системи військових прокуратур. Працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури, був заступником Головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України. У 2014-2015 роках безпосередньо виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році йому присвоєно військове звання "генерал-майор юстиції". З 2018 до 2020 року продовжив військову службу в одній з українських спецслужб. Як повідомляли Українські новини, Порошенко просив НАБУ відкрити справу проти Венедіктової. Також у кінці серпня Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна.