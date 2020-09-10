Венедіктова призначила своїм заступником Якубовського

Тоді як у серпні заступник генпрокурора Назар Холодницький подав у відставку , генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила заступником генпрокурора Максима Якубовського.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"У четвер, 10 вересень 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу Генерального прокурора заступника генпрокурора — Максима Якубовського", — сказано в ньому.

Ірина Венедіктова привітала нового заступника в прокурорської сім'ї.

"Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він посилить наші професійні ряди", — сказала вона.

Якубовський почав роботу в органах прокуратури в 1996 році на посаді помічника Одеського транспортного прокурора Південно-Української транспортної прокуратури.

Згодом він став наймолодшим слідчим з особливо важливих справ в українській прокуратурі.

У Генеральній прокуратурі він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу.

У 2014 році був ініціатором відтворення системи військових прокуратур.

Працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури, був заступником Головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України.

У 2014-2015 роках безпосередньо виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У 2015 році йому присвоєно військове звання "генерал-майор юстиції".

З 2018 до 2020 року продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

Як повідомляли Українські новини, Порошенко просив НАБУ відкрити справу проти Венедіктової.

Також у кінці серпня Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна.

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