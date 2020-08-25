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25 серпня 2020, вівторок, 16:59 7
Судова влада 2020-08-25T19:30:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова звільнила свого радника ексгенпрокурора Піскуна

Венедіктова звільнила свого радника ексгенпрокурора Піскуна

Елена Новикова
Генпрокуратура, Рапорт, Ірина Венедіктова, Святослав Піскун
Святослав Піскун. Фото: Facebook/Святослав Пискун
Святослав Піскун. Фото: Facebook/Святослав Пискун

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна з посади свого радника після того, як він написав рапорт про звільнення.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я прийняв рішення, що я більше не в цій команді і написав рапорт (про звільнення)", - повідомив він.

Піскун пояснив, що до його порад не прислухалися, і у нього міг бути конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що він займається як юрист справами прокурорів, яких поновили на посаді.

"Мене не чують. Тому я прийняв таке рішення. Мене до нього не примушували і не зобов'язували, я подумав і прийняв це рішення самостійно", - зазначив Піскун.

Також він додав, що рапорт про звільнення за власним бажанням написав пів місяця назад і його підтримав Союз юристів. Він підкреслив, що його до рішення звільнитися підштовхнуло і те, що Союз юристів допомагає оскаржувати в судах неналежні пенсії прокурорів.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Ірина Венедіктова призначила першим заступником генпрокурора Романа Говду.

Крім того, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила прокурором Києва Олега Кіпера.

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