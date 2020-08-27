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27 серпня 2020, четвер, 13:14 9
Судова влада 2020-08-27T14:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко просить НАБУ відкрити справу проти Венедіктової

Порошенко просить НАБУ відкрити справу проти Венедіктової

Валерия Драгомирова
НАБУ, Петро Порошенко, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петро Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Колишній Президент Петро Порошенко просить Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової, зарплата якої становила 52 тис. гривень в червні

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Порошенко звернувся до НАБУ із заявою про скоєння Венедіктовою, в співучасті з колишніми і діючими керівниками Державного бюро розслідувань, корупційних кримінальних правопорушень, передбачених статтями 369-2 (зловживання впливом), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) Кримінального кодексу.

На його думку, зловживаючи впливом, Венедіктова вчинила дії з свідомого незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності за фактом призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України, а також з цією ж метою впливала на проведення численних незаконних слідчих дій з розслідування інших фактів діяльності Порошенка на посаді Президента.

За інформацією Порошенка, оскільки НАБУ не відкрило справу, він звернувся до суду з проханням зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження та почати розслідування.

Однак, суд відмовив йому в цьому.

Як повідомляли Українськi Новини, Венедиктова заявила, що підозру Петру Порошенку було складено і повідомлено про неї відповідно до чинного законодавства.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження стосовно Порошенка за підозрою в підбурюванні до незаконного призначенням Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

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