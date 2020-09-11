В Україні до кінця року подорожчає весь борщовий набір: аналітики спрогнозували нові ціни на овочі

Попри те, що буряк зараз дешевшає , українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору. Українські фермери цього року зібрали на 20% менше врожаю овочів, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише fbc.ua . "В середньому з одного гектара фермери в цьому році збирають по 50-60 тонн моркви, стільки ж буряків і цибулі, що на 20% менше, ніж минулого року" , - йдеться в повідомленні. За словами експертів, в цьому році українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору. Тому що рік був, особливо для півдня України, дуже тяжким. Основні виробники дуже постраждали."За нашими прогнозами до Нового року, наприклад, кілограм моркви на оптовому ринку продаватимуть по 5-7 грн\/кг. У магазинах і на ринках ціна досягне 10-12 грн\/кг. Ближче до весни розцінки можуть досягати і 20 грн\/кг . Але це буде залежати від того, як фермери збережуть свою продукцію" , - додають аналітики. Експерти зазначають, що якщо продукції буде мало, як тільки ціна оптової реалізації продукції перевищить позначку 8-9 грн\/кг, в Україні відразу почнуть надходити експортні овочі. Як повідомляли Українські Новини, ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму . Тим часом, попри багатий урожай ягоди, цього року ціни на малину вищі за торішні. І якщо на ринку огірки дорожчають бо овочів мало, то малина зросла в ціні через несприятливу погоду, невелику частку ягід вищої якості і неврожай фруктів. Також в Україні впали ціни на цибулю .