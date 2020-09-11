В Україні до кінця року подорожчає весь борщовий набір: аналітики спрогнозували нові ціни на овочі

Попри те, що буряк зараз дешевшає , українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору. Українські фермери цього року зібрали на 20% менше врожаю овочів, ніж за аналогічний період минулого року. Українські фермери цього року зібрали на 20% менше врожаю овочів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише fbc.ua .



"В середньому з одного гектара фермери в цьому році збирають по 50-60 тонн моркви, стільки ж буряків і цибулі, що на 20% менше, ніж минулого року" , - йдеться в повідомленні.



За словами експертів, в цьому році українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору. Тому що рік був, особливо для півдня України, дуже тяжким. Основні виробники дуже постраждали.



"За нашими прогнозами до Нового року, наприклад, кілограм моркви на оптовому ринку продаватимуть по 5-7 грн/кг. У магазинах і на ринках ціна досягне 10-12 грн/кг. Ближче до весни розцінки можуть досягати і 20 грн/кг . Але це буде залежати від того, як фермери збережуть свою продукцію" , - додають аналітики.



Експерти зазначають, що якщо продукції буде мало, як тільки ціна оптової реалізації продукції перевищить позначку 8-9 грн/кг, в Україні відразу почнуть надходити експортні овочі.



Як повідомляли Українські Новини, ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму .



Тим часом, попри багатий урожай ягоди, цього року ціни на малину вищі за торішні. І якщо на ринку огірки дорожчають бо овочів мало, то малина зросла в ціні через несприятливу погоду, невелику частку ягід вищої якості і неврожай фруктів.

Також в Україні впали ціни на цибулю .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини