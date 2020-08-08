Ціни на огірки в Україні підскочили: скільки коштує овоч на ринках

На цьому тижні на ринках спостерігалися негативні цінові тенденції в сегменті огіркув, після того, як помідори на Півдні почали стрімко дорожчати. Про це повідомляють аналітики EastFruit. Якщо тижнем раніше, загальний діапазон середніх цін на огірки в Україні становив 12-18 грн\/кг ($0,44-0,65 \/ кг), то вже до кінця нинішньої цей діапазон зріс до 13-24 грн\/кг ($0,47-0,87\/кг). При цьому, ціни продовжують зростати. За словами операторів ринку, саме за останні два дні максимальні ціни підвищилися найбільш відчутно, оскільки ще в четвер вранці оптові партії огірків в Україні надходили в продаж максимум по 20 грн\/кг ($0,73\/кг), а покупці повідомляли про постійну нестачу пропозиції. Як пояснюють фахівці EastFruit, місцеві тепличні комбінати на сьогодні можуть постачати дуже обмежені обсяги огірків на ринок з огляду на перехідного періоду між сезонами, а пропозиція оптових партій продукції відкритого грунту на нинішньому тижні практично не фіксувалося. Представники роздрібних мереж також не можуть повністю виконати свої плани по закупкам огірка і готові працювати з виробниками в подальшому навіть за умови того, що ціни на і далі будуть підвищуватися. Що стосується короткострокових перспектив розвитку ринку огірків в Україні, то, на відміну від томатів, черговий оборот яких вже стартував у багатьох комбінатах, істотного зростання пропозиції огірків наступного тижня на українському ринку чекати не доводиться. Саме ця обставина може виступити основним фактором, який буде надавати підтримку зростанню цін на огірки в Україні і найближчим часом. Як повідомляли Українські Новини, картоплю продають дешевше, ніж у минулому році. Також овочі борщового набору різко подешевшали.