підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ціни на огірки в Україні підскочили: скільки коштує овоч на ринках
08 серпня 2020, субота, 07:00 10
Економіка 2020-08-08T08:00:01+03:00
Українські Новини
Ціни на огірки в Україні підскочили: скільки коштує овоч на ринках

Ціни на огірки в Україні підскочили: скільки коштує овоч на ринках

Надежда Комендантова
ціни на овочі, огірки, ціни на огірки
Огірки. Фото: pixabay
Огірки. Фото: pixabay

На цьому тижні на ринках спостерігалися негативні цінові тенденції в сегменті огіркув, після того, як помідори на Півдні почали стрімко дорожчати.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Якщо тижнем раніше, загальний діапазон середніх цін на огірки в Україні становив 12-18 грн/кг ($0,44-0,65 / кг), то вже до кінця нинішньої цей діапазон зріс до 13-24 грн/кг ($0,47-0,87/кг). При цьому, ціни продовжують зростати.

За словами операторів ринку, саме за останні два дні максимальні ціни підвищилися найбільш відчутно, оскільки ще в четвер вранці оптові партії огірків в Україні надходили в продаж максимум по 20 грн/кг ($0,73/кг), а покупці повідомляли про постійну нестачу пропозиції.

Як пояснюють фахівці EastFruit, місцеві тепличні комбінати на сьогодні можуть постачати дуже обмежені обсяги огірків на ринок з огляду на перехідного періоду між сезонами, а пропозиція оптових партій продукції відкритого грунту на нинішньому тижні практично не фіксувалося.

Представники роздрібних мереж також не можуть повністю виконати свої плани по закупкам огірка і готові працювати з виробниками в подальшому навіть за умови того, що ціни на і далі будуть підвищуватися.

Що стосується короткострокових перспектив розвитку ринку огірків в Україні, то, на відміну від томатів, черговий оборот яких вже стартував у багатьох комбінатах, істотного зростання пропозиції огірків наступного тижня на українському ринку чекати не доводиться. Саме ця обставина може виступити основним фактором, який буде надавати підтримку зростанню цін на огірки в Україні і найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, картоплю продають дешевше, ніж у минулому році.

Також овочі борщового набору різко подешевшали.

Більше новин про: ціни на овочі огірки ціни на огірки

Кабмін проведе екстрене засідання через сплеск захворюваності на коронавірус
У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящие Время". Серед них є українці
Новини
Т.в.о. керівника Держуправління справами Лисий в липні заробив 47,2 тис.гривень 09:00
Затримання українських журналістів у Мінську. У МЗС повідомили про депортацію 08:51
Ціни на огірки в Україні підскочили: скільки коштує овоч на ринках 07:00
Газ для населення подорожчав більш ніж в півтора раза: як вибрати тариф та заощадити 05:45
Пенсії в українців забирати не будуть: ПФУ спростував інформацію про штрафи 05:30
більше новин
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ", - офіційна заява 15:35
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
Буксир "Вітязь" може стати причиною серйозної трагедії в порту "Південний", - ЗМІ 13:43
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів 09:26
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА 09:38
більше новин
УЗ відновлює курсування ще 14 приміських поїздів: напрямки та розклад
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok