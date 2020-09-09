Ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму: за скільки продають ягоду

Станом на 8 вересня середні ціни на кавуни знизилися 20% до 1,2-3 гривень\/кг порівняно з минулим тижнем (31 серпня - 6 вересня). Про це йдеться в повідомленні Української плодоовочевої асоціації (УПОА), передають Українські Новини. "Не дивлячись на завершення сезону баштанних, в Україні продовжують знижуватися ціни на кавуни. Так, за останній тиждень "смугаста ягода" подешевшала в середньому на 20% і сьогодні відвантажується ціновому діапазоні від 1,2 до 3 гривень\/кг. Таким чином, в початку вересня ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму за сезон" , - йдеться в ньому. Згідно з повідомленням, основною причиною зниження цін на кавуни стало сезонне збільшення пропозиції на ягоду; Зараз на ринки привозять пізні сорти кавунів, урожай яких в цьому році був великим. Також повідомляється, що під кінець сезону зростання цін не очікується. Більшість виробників впевнені, що ситуація з домінуванням імпортних кавунів на ринку, яка була в липні, не повториться в сегменті пізніх сортів. Крім того, станом на 8 вересня кавуни в Україні реалізуються на 65-70% дорожче, ніж в аналогічний період 2019 роки (в 2019 році ягода коштувала від 0,9 до 1,5 гривні\/кг). Як повідомляли Українські Новини, в Україні впали ціни на цибулю . Тим часом, попри багатий урожай ягоди, цього року ціни на малину вищі за торішні. І якщо на ринку огірки дорожчають бо овочів мало, то малина зросла в ціні через несприятливу погоду, невелику частку ягід вищої якості і неврожай фруктів.