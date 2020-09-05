На третину дешевше, ніж минулого року: в Україні впали ціни на цибулю

В Україні знижуються ціни на цибулю в той час, як з ернова асоціація знизила прогноз врожаю зернових і олійних культур на 1,1%. Негативний ціновий тренд в сегменті цибулі галузеві експерти пов'язують з ослабленням торгової активності на ринку. Водночас пропозиція на сьогодні велика, причому, в першу чергу, фермери збувають цибулю ранніх і середніх сортів, який не придатний для тривалого зберігання.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, зараз основні операції з продажу ріпчастої цибулі полягають в межах 2,50-4 грн/кг ($0,09-0,14/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Зниження цін на сьогодні пов'язане із загальним надлишком пропозиції цибулі на ринку. Водночас багато фермерів уже зараз прекрасно віддають собі звіт в тому, що частина зібраної ними цибулі через проблеми з якістю тривалому зберіганню не підлягає і продавати цю продукцію потрібно якнайшвидше. Найчастіше з такою ситуацією стикаються господарства, які з метою економії змушені були садити сортову, а не гібридну цибулю.

Варто зазначити, що на сьогодні ріпчаста цибуля в Україні вже надходить у продаж в середньому на 32% дешевше, ніж в аналогічний минулорічний період. При цьому, багато виробників, які мають у своєму розпорядженні якісну продукцію придатну для зберігання, на сьогодні вважають за краще не вести реалізацію ріпчастої цибулі.

Як повідомляли Українські Новини, на початку серпня оптові ціни на кавуни і помідори знизилися майже на третину.

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