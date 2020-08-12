Попри багатий урожай, в Україні продовжують зростати ціни на малину

Попри багатий урожай ягоди, цього року ціни на малину вищі за торішні. І якщо на ринку огірки дорожчають бо овочів мало , то малина зросла в ціні через несприятливу погоду, невелику частку ягід вищої якості і неврожай фруктів.

Про це повідомляють аналітики East-fruit .

Фахівці зазначають, що зараз сезон місцевої малини в Україні вийшов на свій пік, але ціни на цю ягоду все ще утримуються на досить високому рівні.

"Згідно з щотижневим ціновим моніторингом EastFruit, на сьогодні ціни на українському ринку малини коливаються в межах 45-70 грн/кг ($1,63-2,53 за кг), що в середньому на 20% вище, ніж в аналогічний період минулого року. Для порівняння в першій половині серпня 2019 року оптові ціни на цю ягоду стартували від 35 грн/кг ($1,27 за кг)", - йдеться в повідомленні.

Причин збільшення цін на ягоду кілька. Перш за все, цього року була холодна веста і дощове літо, тому сезон малини почався із затримкою. Крім того, дощ і холод позначилися на якості ягід. Їх багато, але у виробників, що пропонують малину вищої якості, як і раніше високі ціни.

Аналітики зазначають, що цього року фермери втратили частину врожаю майже всіх ягідних і кісточкових культур. Високі ціни на ці фрукти підтримують дорожнечу малини, хоча урожай її буде на рівні минулорічного.

Оскільки пропозиція багатьох ягід і фруктів цього сезону досить обмежена, споживачі купують ті позиції, які є на ринку. Відповідно непоганий попит на малину дозволяють продавцям не переглядати раніше заставлені ціни в бік зниження.

"Ще однією причиною високих цін на малину є збільшення попиту на цю ягоду з боку заморозчіков, які останніми роками значно збільшили свої потужності. До того ж, внаслідок невдалих сезонів 2017 і 2018 років, багато фермерів зовсім відмовилися від вирощування малини. Отже, підтримку цінами останні 2 сезони надає не тільки збільшення попиту на малину, але і зменшення пропозиції ", - пояснифермери.

Як повідомляли Українськi Новини, картопля на ринках продають дешевше, ніж минулого року.

Тим часом, ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче цін на огірки.