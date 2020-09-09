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09 вересня 2020, середа, 13:00 6
Суспільство 2020-09-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус у Києві зросла

Захворюваність на коронавірус у Києві зросла

Анна Рудык
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 8 вересня збільшилася на 310 осіб до 15 821, померлих — на 4 до 250 порівняно з попередньою добою.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшується. Упродовж минулої доби виявили ще 310 хворих, 4 людини померли. Всього коронавірус забрав життя 250 киян, а підтверджених випадків зараження COVID-19 в столиці вже 15 821", — сказав він.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі — 53, Подільському — 42 і Деснянському — 40.

За добу захворіло 167 жінок у віці від 18 до 83 років, 8 дівчаток від 2 до 17 років, 122 чоловіки у віці від 18 до 78 років і 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед захворілих 13 медиків.

43 хворих госпіталізовано до лікарень, а інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Всього в стаціонарах перебувають 913 хворих, в тому числі 23 дитини.

158 з них у важкому стані.

216 отримують кисневу підтримку, 18 — під апаратами штучної вентиляції легенів.

Ще 84 пацієнти знаходяться в лікарнях з підозрою на коронавірус.

За добу одужали 84 людини.

Всього хворобу подолали 4 910 осіб.

З слів Кличка, сьогодні в Києві хворих на коронавірус лікують в 16 медустановах з майже 2 тис. ліжок, заповненість яких наразі становить 50%.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість проведених за добу тестів на коронавірус почало падати.

Також 8 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 551 до 143 030, кількість померлих від захворювання збільшилася на 45 осіб до 2 979 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 5,8%, нових летальних випадків знизилося на 21,1%.

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