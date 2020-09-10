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10 вересня 2020, четвер, 11:07 13
Суспільство 2020-09-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області другий день поспіль збільшується захворюваність на коронавірус

У Київській області другий день поспіль збільшується захворюваність на коронавірус

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області порівняно з попередньою добою 9 вересня збільшилася на 95 осіб до 6 554, померлих — на 2 до 124.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В області 10 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 6 554 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 542 дітей та у 835 медичних працівників. За добу підтверджені 95 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 9 дітей у віці від 1 до 14 років", — сказано в ньому.

14 хворих госпіталізовано, інші перебувають під наглядом лікарів.

За весь період епідемії в регіоні на стаціонарному лікуванні перебували (перебувають) 989 хворих, на амбулаторному — 5 565.

"Всього за період епідемії в Київській області померли 124 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про два летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік 76 років, село Малютянка Києво-Святошинського району, і жінка 63 роки, місто Бровари)", — сказано в повідомленні.

4 390 осіб вже одужали, за добу одужали 77.

Всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 9 995 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу — 105.

Встановлено медичне спостереження за 18 080 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 вересня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 92 особи до 6 459, померлих - на 5 до 122.

Крім того, по всій Україні на самоізоляції перебувають 145 класів

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