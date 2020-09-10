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Українські Новини
Суд просять скасувати створення територіальних виборчих округів в Києві

Суд просять скасувати створення територіальних виборчих округів в Києві

Елизавета Драбкина
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, територіальні виборчі округи
Вибори. Фото: Цензор.нет
Вибори. Фото: Цензор.нет

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про скасування створення територіальних виборчих округів в Києві з виборів депутатів Київської міськради, які були призначені на 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7" Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року". Відповідний позов надійшов до суду від жителя Деснянського району Києва" , - сказано в ньому.

На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням встановленого законодавством терміну.

На сьогодні судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українськi Новини, ці вибори будуть проходити за злегка зміненими правилами.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Також на виборах голосувати можна за місцем проживання, а не прописки.

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