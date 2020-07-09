Комітет держвлади рекомендує Раді призначити місцеві вибори на 25 жовтня

Призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня рекомендує комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики парламенту.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в четвер, передають Українські Новини.

Так, 15 членів комітету підтримали проєкт постанови №3809, рекомендувавши парламенту за підсумками розгляду прийняти його в цілому, 1 - проголосував проти.

Відповідним проєктом постанови пропонується призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім виборів депутатів Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької і Луганської областей) та Київського міського голови на неділю, 25 жовтня 2020 року.

При цьому проєктом постанови встановлюється, що у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються та не проводяться.

У постанові зазначається також, що вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, щодо яких було прийнято рішення про неможливість їх проведення, будуть призначені у встановленому окремим законом порядку і терміни, за умов припинення тимчасової окупації та збройної агресії Росії проти України, а саме: виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансуються Росією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України над держкордоном; роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях; відновлення конституційного ладу і правопорядку на тимчасово окупованих територіях; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Криму, Донецької та Луганської областей та міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір оголосити місцеві вибори 13-17 липня.

Крім того, на будь-яких виборах голосувати тепер можна за місцем проживання, а не прописки.