Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не прописки на будь-яких виборах, – ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила голосування на майбутніх місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"ЦВК своєю постановою затвердила порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси... Цей порядок робить можливою зміну виборчої адреси безвідносно до реєстрації місця проживання", - сказано в ньому.

Він спрямований на реалізацію виборчих прав як внутрішньо переміщених осіб, так і інших виборців, які проживають не за місцем своєї реєстрації.

Згідно з новим порядком, виборець зможе подати заяву про зміну виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців як у паперовій, так і в електронній формі не пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу.

При цьому заяву в паперовій формі можна буде подати через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства, що дозволить безперешкодно скористатися цією процедурою людям з інвалідністю.

Змінити свою виборчу адресу дистанційно можна буде після впровадження в експлуатацію відповідного електронного сервісу системи "Державний реєстр виборців".

Водночас з новою заявою виборець зможе звернутися не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси.

ЦВК переконана, що можливість зміни виборчої адреси за місцем фактичного проживання збільшить кількість виборців, які зможуть взяти участь у голосуванні.

"Ми розширюємо можливості для реалізації виборчих прав громадян. Завдяки зазначеній процедурі у найближчих місцевих виборах зможуть взяти участь внутрішньо переміщені особи. Своєю чергою для інших громадян України вона створить можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають", - сказав голова ЦВК Олег Діденко.

Постанова набуе чинності з 1 липня.

Раніше змінити місце голосування дозволялося тільки на виборах Президента і для голосування за партії на виборах до Верховної Ради, у той час як такого права не було при голосуванні за мажоритарного кандидата на парламентських виборах, а також на місцевих виборах.

Як повідомляли Українські Новини, місцеві вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня.

При цьому через потребу коштів на боротьбу з коронавірусом фінансування місцевих виборів скорочено вдвічі.

ЦВК повідомила Раді про 16 загроз місцевим виборам, а також направила 260 сторінок змін до Виборчого кодексу для належного проведення місцевих виборів у жовтні.