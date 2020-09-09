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09 вересня 2020, середа, 23:56 14
Політика 2020-09-10T10:15:03+03:00
Українські Новини
Стривай, паровоз: Богдан закликав Зеленського "прокинутися", дав поради і заявив, що складні слова він не почу

Стривай, паровоз: Богдан закликав Зеленського "прокинутися", дав поради і заявив, що складні слова він не почує

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Андрій Богдан, звернення до Зеленського

Колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан, якого звільненили з посади в лютому , звернувся  до Володимира Зеленського словами з блатний пісні "Постой, паровоз" і попросив того "прокинутися", поки ще не пізно. Про це він розповів в 4-годинному інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. 

"Володимире Олександровичу, я розумію, що складні слова ви не почуєте. Поки ще не пізно нам зробити зупинку. Прокиньтеся, будь ласка. Дуже вас прошу", - сказав Богдан.

Богдан також дав Зеленському пораду провести конституційну реформу і зменшити вплив президента на місцеву владу. Він назвав, що потрібно змінити в Конституції України в першу чергу:

  1. Зменшити повноваження президента і перетворити Україну в парламентську республіку.
  2. Провести децентралізацію.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан розповів, як  став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію.

Також Богдан заявив, що Україна  "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

Богдан розповів, що найбільший вплив на  Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко.

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