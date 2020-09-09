Стривай, паровоз: Богдан закликав Зеленського "прокинутися", дав поради і заявив, що складні слова він не почує

Стривай, паровоз: Богдан закликав Зеленського "прокинутися", дав поради і заявив, що складні слова він не почу

Колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан, якого звільненили з посади в лютому , звернувся до Володимира Зеленського словами з блатний пісні "Постой, паровоз" і попросив того "прокинутися", поки ще не пізно. Про це він розповів в 4-годинному інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Володимире Олександровичу, я розумію, що складні слова ви не почуєте. Поки ще не пізно нам зробити зупинку. Прокиньтеся, будь ласка. Дуже вас прошу", - сказав Богдан.

Богдан також дав Зеленському пораду провести конституційну реформу і зменшити вплив президента на місцеву владу. Він назвав, що потрібно змінити в Конституції України в першу чергу:

Зменшити повноваження президента і перетворити Україну в парламентську республіку. Провести децентралізацію.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан розповів, як став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію.

Також Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко.

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