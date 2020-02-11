У Зеленського пояснили звільнення Богдана та подякували за роботу

Офіс Президента пояснює звільнення його керівника Андрія Богдана тим, що він сам подав у відставку, і дякує за роботу. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "З сьогоднішнього дня Офіс Президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс Президента вдячний за його роботу протягом цих місяців", - сказано в ньому. Офіс запевняє, що зміна керівника жодним чином не впливає на політичний курс держави і переконаний, що Єрмак впорається з роботою. Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана і призначив керівником Офісу Президента Єрмака, звільнивши його перед цим з посади свого помічника. Також Разумков прокоментував чутки про відставку Богдана Богдан очолював Офіс, а Єрмак працював помічником Зеленського з 21 травня 2019 року. Раніше Андрій Богдан "впав у депресію" через любовні справи, так як він розлучився зі своєю дівчиною.