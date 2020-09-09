МОЗ закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на пандемію Covid-19

Міністерство охорони здоров'я закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на коронавірус, яким в Україні хворіє 140 тис. чоловік .

Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Telegram-каналі.

У міністерстві запевняють, що процес повністю безпечний.

Де вакцинуватися

У медичному закладі, де повністю розділені потоки пацієнтів: є різні входи для хворих і здорових дітей, регулярно виділяють окремий час, коли проводять вакцинацію здорових дітей.

Батьків закликають зробити необхідні вакцинації дітям. Інфографіка: Telegram/Міністерство охорони здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я погоджує можливість поставки в Україну великої партії вакцин від грипу.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початок масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2 не раніше, ніж у 2021 році, оскільки представник ВООЗ наголошують на важливості ретельних перевірок ефективності і безпеки вакцини.

Крім того, у МОЗ допускають можливість виробництва на вітчизняних фармацевтичних підприємствах вакцин проти коронавірусної інфекції (COVID-19) у випадку їх розробки.

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