МОЗ закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на пандемію Covid-19

Міністерство охорони здоров'я закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на коронавірус, яким в Україні хворіє 140 тис. чоловік. Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Telegram-каналі. У міністерстві запевняють, що процес повністю безпечний. Де вакцинуватися У медичному закладі, де повністю розділені потоки пацієнтів: є різні входи для хворих і здорових дітей, регулярно виділяють окремий час, коли проводять вакцинацію здорових дітей. Батьків закликають зробити необхідні вакцинації дітям. Інфографіка: Telegram\/Міністерство охорони здоров'я Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я погоджує можливість поставки в Україну великої партії вакцин від грипу. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початок масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2 не раніше, ніж у 2021 році, оскільки представник ВООЗ наголошують на важливості ретельних перевірок ефективності і безпеки вакцини. Крім того, у МОЗ допускають можливість виробництва на вітчизняних фармацевтичних підприємствах вакцин проти коронавірусної інфекції (COVID-19) у випадку їх розробки.