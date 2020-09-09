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09 вересня 2020, середа, 21:46 9
Суспільство 2020-09-09T23:45:01+03:00
Українські Новини
МОЗ закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на пандемію Covid-19

МОЗ закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на пандемію Covid-19

Валерия Драгомирова
МОЗ, Міністерство охорони здоров’я України, Вакцинація, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, вакцинація дітей
Вакцинація. Фото: irorio.jp
Вакцинація. Фото: irorio.jp

Міністерство охорони здоров'я закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на коронавірус, яким в Україні хворіє 140 тис. чоловік.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Telegram-каналі.

У міністерстві запевняють, що процес повністю безпечний.

Де вакцинуватися

У медичному закладі, де повністю розділені потоки пацієнтів: є різні входи для хворих і здорових дітей, регулярно виділяють окремий час, коли проводять вакцинацію здорових дітей. 

Батьків закликають зробити необхідні вакцинації дітям. Інфографіка: Telegram / Міністерство охорони здоров'яБатьків закликають зробити необхідні вакцинації дітям. Інфографіка: Telegram/Міністерство охорони здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я погоджує можливість поставки в Україну великої партії вакцин від грипу.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початок масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2 не раніше, ніж у 2021 році, оскільки представник ВООЗ наголошують на важливості ретельних перевірок ефективності і безпеки вакцини.

Крім того, у МОЗ допускають можливість виробництва на вітчизняних фармацевтичних підприємствах вакцин проти коронавірусної інфекції (COVID-19) у випадку їх розробки.

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